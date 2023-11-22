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НОВОСТИ

Сбер совместно с РАН подготовят большой научный сборник

11:59 22.11.2023

Сбер совместно с РАН подготовят большой научный сборник международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023). Лучшая научная работа будет награждена в рамках первого дня мероприятия, рассказал в своем выступлении первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

«В этом году мы делаем большой научный сборник с нашими партнерами из РАН. Поступило 270 заявок, отобрали 38 статей. Сегодня наградим за лучшую научную статью, и узнаем, кто получит 1 миллион рублей», – рассказал Ведяхин.

Он напомнил, конференция проходит восьмой раз подряд, в этом году с 22 по 24 ноября. «Мы начинали вообще очень скромно, первый раз это было тысяча человек, в прошлом году общая аудитория у нас была более 50 миллионов, в этом году мы целимся в аудиторию более 10 миллионов. Много стран. Три дня конференции: первый – наука, второй день – бизнес, третий общество», – отметил первый зампред Сбера.

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