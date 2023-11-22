Володин посетил школу в Пекине, где ученики работают со спутниками и дронами

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным в рамках своего визита в Китай посетила пекинскую начальную школу «Шицзя», учащиеся которой, помимо основных дисциплин, изучают основы спутниковой связи, создания электросхем и управления дронами.

Делегацию Думы встретил детский школьный хор исполнением национальных песен. Как заметили представители руководства школы, ее ученики принимали участие в торжественном концерте 2006 года по случаю Года России в Китае.

Экскурсия по школе продолжилась осмотром спортивной секции — спикеру и депутатам Госдумы показали, как дети занимаются на спортплощадке, в бассейне и танцевальных классах. Отдельным пунктом программы стало посещение актового зала. Там детский хор спел «Калинку», после чего ученики в национальных костюмах исполнили народные произведения. Представление ученицы «Шицзя» завершили танцем «дракончиков».

Российские парламентарии также понаблюдали за тем, как ученики на улице при помощи телескопов изучают Солнце и через самодельные антенны пытаются обмениваться сигналами с российскими спутниками. В отдельном зале гостям был продемонстрирован «танец роя дронов», которые шумом от винтов передавали мелодии и летали в такт. Их программированием занимаются сами ученики, которые участвуют в соревнованиях по этой дисциплине.

Среди других пунктов программы был класс пайки микросхем и 3D-печати. Там Володину была продемонстрирована напечатанная копия храма Василия Блаженного.