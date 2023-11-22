Россия планирует учредить премию за решение математических «задач тысячелетия»

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России рассмотрят вопрос об учреждении в стране денежной премии за решение математических «задач тысячелетия». Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В целях стимулирования развития научной деятельности Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину поручено представить в правительство предложения по учреждению в России единовременной премии за решение математических „задач тысячелетия“. Срок — 15 апреля 2024 года», — сообщается в релизе на сайте кабмина о поручениях Мишустина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта.