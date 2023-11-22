0
0
38
НОВОСТИ

Россия планирует учредить премию за решение математических «задач тысячелетия»

12:20 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России рассмотрят вопрос об учреждении в стране денежной премии за решение математических «задач тысячелетия». Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В целях стимулирования развития научной деятельности Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину поручено представить в правительство предложения по учреждению в России единовременной премии за решение математических „задач тысячелетия“. Срок — 15 апреля 2024 года», — сообщается в релизе на сайте кабмина о поручениях Мишустина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 22.11.2023
Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию с установкой сожженного российского танка в Хельсинки
0
40
12:12 22.11.2023
Сбер представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0
0
73
12:05 22.11.2023
Володин посетил школу в Пекине, где ученики работают со спутниками и дронами
0
94
12:02 22.11.2023
Депутаты Мосгордумы начали заседание по рассмотрению бюджета Москвы
0
98
12:00 22.11.2023
Корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд
0
94
11:59 22.11.2023
Сбер совместно с РАН подготовят большой научный сборник
0
98
11:32 22.11.2023
В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям бандита — ФСБ
0
139
11:20 22.11.2023
«Заминировавший» 800 объектов в РФ и Белоруссии россиянин осужден на 2,5 года — ФСБ
0
173
11:12 22.11.2023
В Москве открылась конференция по искусственному интеллекту AI Journey-2023
0
147
11:05 22.11.2023
Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева
0
202

Возврат к списку