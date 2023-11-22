В странах Запада менее чем за 2 года прошли обучение 100 тыс. военных ВСУ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сто тысяч военных Вооруженных сил Украины прошли подготовку в западных странах менее чем за два года. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«Страны-партнеры подготовили для ВСУ уже 100 тысяч военных, такого результата удалось достичь менее чем за два года, в самом начале вообще речь шла о 20-30 тысячах человек», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гетманцева, сегодня в коалицию входят 32 государства, которые объединены в две военные миссии: Группу содействия безопасности Украины и Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине. Данная коалиция занимается подготовкой военнослужащих, а также предоставляет инструкторов, полигоны, технику.