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НОВОСТИ

Доля трудноизвлекаемой нефти составляет почти 60% общего объема запасов в РФ — Роснедра

13:05 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 60% от общего объема запасов нефти в России приходится на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ). Об этом сообщил руководитель Роснедр Евгений Петров в ходе сессии Югорского экономического форума.

«В структуре текущих запасов трудноизвлекаемые запасы уже приближаются к 60%, если быть точнее — 59% составляют. Это порядка 11,6 млрд тонн», — сказал он.

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