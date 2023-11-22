Доля трудноизвлекаемой нефти составляет почти 60% общего объема запасов в РФ — Роснедра

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 60% от общего объема запасов нефти в России приходится на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ). Об этом сообщил руководитель Роснедр Евгений Петров в ходе сессии Югорского экономического форума.

«В структуре текущих запасов трудноизвлекаемые запасы уже приближаются к 60%, если быть точнее — 59% составляют. Это порядка 11,6 млрд тонн», — сказал он.