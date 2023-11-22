Экспорт белорусских товаров в РФ за 9 месяцев вырос почти на 20%

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский экспорт товаров в Российскую Федерацию по итогам 9 месяцев нынешнего года вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик, выступая в парламенте страны.

«За 9 месяцев экспорт товаров в Россию вырос на 19,7%. За этот период мы практически превзошли [объемы экспорта в РФ] 2020 и 2021 года», — отметил вице-премьер.

Он проинформировал, что второй год подряд в российском импорте растет доля белорусских товаров по таким позициям, как машины и оборудование, транспортные средства. «Рост — 6,8% при среднем значении за 2015–2022 годы в 3,7%», — уточнил Пархомчик.