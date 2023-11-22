Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина
13:32 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.
«Прежде всего хочу вам передать теплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина. Во много именно благодаря вашим отношениям с нашим президентом сегодня наши страны не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья», — сказал Володин.
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