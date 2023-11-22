Решений президента о необходимости введения в РФ единой идеологии нет — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин выразил свою точку зрения, говоря о необходимости введения единой национальной идеологии, решений президента на этот счет нет, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Какой-то позиции нет. Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет», — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, как мнение Бастрыкина соотносится с Конституцией РФ, пресс-секретарь главы государства пояснил: «Речь идет о точке зрения, которую высказал [Бастрыкин]. Поэтому здесь нет никаких актов, которые противоречили бы конституции».

Ранее глава СК РФ предложил сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в конституции. По его словам, работа над конституцией должна быть продолжена, в том числе в ней необходимо закрепить, что национальное право не должно уступать международному.