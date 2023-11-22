РФ рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ — Песков
14:32 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сожалеет, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске 23 ноября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — отметил Песков.
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