РФ рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сожалеет, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске 23 ноября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — отметил Песков.