Проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил о заметном прогрессе по формированию единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Один из вопросов — формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», — сказал глава государства на совещании с кабмином РФ.