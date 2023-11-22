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Проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ — Путин

15:00 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил о заметном прогрессе по формированию единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Один из вопросов — формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», — сказал глава государства на совещании с кабмином РФ.

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