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НОВОСТИ

В секторе Газа уничтожено свыше 40% жилых домов — Боррель

15:12 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% жилых домов в секторе Газа было уничтожено, погибли свыше 12 тыс. мирных жителей, в том числе 5 тыс. детей. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам своей поездки в Израиль и по странам Ближнего Востока с 17 по 21 ноября для обсуждения палестино-израильского конфликта.

«Более 40% жилых домов разрушены в секторе Газа, более 12 тысяч человек погибли, из которых 5 тысяч — дети», — написал Боррель в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.

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