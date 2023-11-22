В секторе Газа уничтожено свыше 40% жилых домов — Боррель
15:12 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 40% жилых домов в секторе Газа было уничтожено, погибли свыше 12 тыс. мирных жителей, в том числе 5 тыс. детей. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам своей поездки в Израиль и по странам Ближнего Востока с 17 по 21 ноября для обсуждения палестино-израильского конфликта.
«Более 40% жилых домов разрушены в секторе Газа, более 12 тысяч человек погибли, из которых 5 тысяч — дети», — написал Боррель в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.
НОВОСТИ
- 15:32 22.11.2023
- Кремль не комментирует заявления США о якобы передаче Ираном ракет РФ — Песков
- 15:00 22.11.2023
- Проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ — Путин
- 14:32 22.11.2023
- РФ рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ — Песков
- 14:12 22.11.2023
- Новый посол Британии в РФ прибыл в Москву и приступил к работе
- 14:00 22.11.2023
- Решений президента о необходимости введения в РФ единой идеологии нет — Песков
- 13:32 22.11.2023
- Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина
- 13:20 22.11.2023
- Экспорт белорусских товаров в РФ за 9 месяцев вырос почти на 20%
- 13:05 22.11.2023
- Доля трудноизвлекаемой нефти составляет почти 60% общего объема запасов в РФ — Роснедра
- 13:00 22.11.2023
- В странах Запада менее чем за 2 года прошли обучение 100 тыс. военных ВСУ
- 12:32 22.11.2023
- Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию с установкой сожженного российского танка в Хельсинки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать