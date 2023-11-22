В секторе Газа уничтожено свыше 40% жилых домов — Боррель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% жилых домов в секторе Газа было уничтожено, погибли свыше 12 тыс. мирных жителей, в том числе 5 тыс. детей. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам своей поездки в Израиль и по странам Ближнего Востока с 17 по 21 ноября для обсуждения палестино-израильского конфликта.

«Более 40% жилых домов разрушены в секторе Газа, более 12 тысяч человек погибли, из которых 5 тысяч — дети», — написал Боррель в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.