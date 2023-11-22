Кремль не комментирует заявления США о якобы передаче Ираном ракет РФ — Песков
15:32 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль никак не комментирует заявления Соединенных Штатов о том, что Иран якобы рассматривает возможность передачи России баллистических ракет для применения в зоне СВО, военно-технические связи Москвы и Тегерана развиваются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не думаю, что это следует как-то комментировать. У нас развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Но эту информацию мы никак не комментируем», — указал представитель Кремля.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине.
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