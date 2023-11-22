В Тюменской области арестовали двух подростков за поджог локомотива на ж/д станции
16:00 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое подростков арестованы в Тюменской области по делам о диверсии и покушении на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, действия которых квалифицированы п. „а“ ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 267 УК РФ (покушение на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Подростки оперативно установлены и задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в ведомстве добавили, что в отношении третьего школьника, действовавшего вместе с подростками, применена мера воспитательного воздействия в виде помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
НОВОСТИ
- 17:12 22.11.2023
- Пассажирский поезд и локомотив столкнулись в Ульяновской области, есть пострадавшие
- 17:00 22.11.2023
- Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса
- 16:32 22.11.2023
- Митрополиту Тихону предоставили охрану из-за поступающих угроз
- 16:12 22.11.2023
- НАТО увеличила свой контингент в Косове
- 15:32 22.11.2023
- Кремль не комментирует заявления США о якобы передаче Ираном ракет РФ — Песков
- 15:12 22.11.2023
- В секторе Газа уничтожено свыше 40% жилых домов — Боррель
- 15:00 22.11.2023
- Проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ — Путин
- 14:32 22.11.2023
- РФ рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ — Песков
- 14:12 22.11.2023
- Новый посол Британии в РФ прибыл в Москву и приступил к работе
- 14:00 22.11.2023
- Решений президента о необходимости введения в РФ единой идеологии нет — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать