В Тюменской области арестовали двух подростков за поджог локомотива на ж/д станции

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое подростков арестованы в Тюменской области по делам о диверсии и покушении на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, действия которых квалифицированы п. „а“ ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 267 УК РФ (покушение на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Подростки оперативно установлены и задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что в отношении третьего школьника, действовавшего вместе с подростками, применена мера воспитательного воздействия в виде помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.