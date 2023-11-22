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Митрополиту Тихону предоставили охрану из-за поступающих угроз

16:32 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главе Крымской митрополии РПЦ Тихону (Шевкунову) обеспечили охрану в связи с угрозами, которые стали поступать после его переезда в Крым. Об этом сообщил журналистам сам Тихон.

«У меня впервые в жизни люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выяснились какие-то сложности, которые привели к тому, что меня передали из-за угроз и прочего на попечение уже профессиональных людей. <…> Спасибо им, каждый делает свое дело», — сказал Тихон.

При этом митрополит не уточнил, от кого поступали угрозы.

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