Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить на следующий год действующий в настоящее время мораторий на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей.

Речь об этом зашла на совещании Путина с правительством. Глава аппарата кабмина — вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что послабления по плановым проверкам рассчитаны до 2030 года, тогда как по внеплановым — только до конца нынешнего. «Михаил Владимирович, может, нам на 2024 год продлить мораторий?» — предложил глава государства, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Глава кабмина в ответ пояснил, что такая возможность уже обсуждалась, и даже, например, Генпрокуратура предлагала предусмотреть «больший срок». По его словам, нужно просто окончательно определить, на какой период будет продлеваться мораторий. «Ну, прокуратура всегда предлагает больший срок, — пошутил Путин. — А мы с вами должны определить, какой является оптимальным».

Мишустин же заметил, что в этом случае предложение ГП о продлении моратория — тенденция, противоположная обычной. «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», — резюмировал президент.