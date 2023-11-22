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Пассажирский поезд и локомотив столкнулись в Ульяновской области, есть пострадавшие

17:12 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский поезд и маневровый локомотив столкнулись в Ульяновской области, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В Ульяновской области на Куйбышевской железной дороге произошло попутное столкновение пассажирского поезда рейса Адлер — Пермь и маневрового локомотива. Есть пострадавшие, количество уточняется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в пассажирском поезде находились почти 400 человек, в том числе более 90 детей.

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