Пассажирский поезд и локомотив столкнулись в Ульяновской области, есть пострадавшие

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский поезд и маневровый локомотив столкнулись в Ульяновской области, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В Ульяновской области на Куйбышевской железной дороге произошло попутное столкновение пассажирского поезда рейса Адлер — Пермь и маневрового локомотива. Есть пострадавшие, количество уточняется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в пассажирском поезде находились почти 400 человек, в том числе более 90 детей.