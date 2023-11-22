Путин призвал коллег в G20 обратить внимание на трагедии за пределами Украины

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что понимает потрясение от гибели людей на Украине, но потрясают и другие конфликты, в том числе в секторе Газа.

Выступая на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20) российский лидер обратил внимание на высказывания некоторых других участников, что их «потрясает продолжающаяся агрессия на Украине». Он согласился с тем, что «военные действия — всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей и страны в целом». «И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — подчеркнул президент России.

«Понимаю, что эта война не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе — это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня — не потрясает? А то, что врачам [в Газе] приходится делать детям полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает?» — отметил он.

«А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций [Антониу Гутерриш] сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?» — акцентировал Путин.

Глава государства уточнил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. «Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — подчеркнул он.

Президент также отметил, что Группа двадцати создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Он обратил внимание, что такой консолидирующий подход очень востребован. «Тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются», — указал он.