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На границе с РФ Финляндия может оставить только один открытый КПП - СМИ

19:15 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии примет решение по закрытию всех КПП, кроме одного, на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Вице-канцлер юстиции оценил представленный сегодня проект решения и проект меморандума с точки зрения законности. Также доступен конфиденциальный меморандум по этому вопросу. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет», — приводит газета заявление Канцелярии канцлера юстиции.

По сведениям Helsingin Sanomat, правительство готово вечером принять решение о дополнительных ограничительных мерах на границе с РФ. Согласно ее данным, в планах кабмина перекрыть все КПП, кроме КПП «Раджа-Йоосеппи».

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