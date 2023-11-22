Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год

20:03

Депутаты Московской городской думы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». По словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, представлявшей документ парламентариям, законопроект «обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, предусматривает необходимый для функционирования и развития города объем средств».

«Обеспечивается социальная направленность бюджета, обеспечиваются высокие темпы развития городской инфраструктуры, поддержка экономики и проектов по обеспечению технологического суверенитета и что очень важно - устойчивость и стабильность бюджетной системы города», - заявила глава департамента.

В пояснительной записке к закону сообщается, что доля социальных расходов в принятом бюджете Москвы превышает 50%.

Как указано в документе, доходы бюджета Москвы в 2024 году будут составлять 4,3 трлн руб., в 2025 году - около 4,6 трлн руб., в 2026 году - примерно 4,9 трлн руб. Расходы в 2024 году составят примерно 4,8 трлн руб., в 2025 году - почти 5 трлн руб., в 2026 году - более 5,1 трлн руб.

Как отмечает Елена Зяббарова, на социальную поддержку горожан в 2024 году предусматривается более 600 млрд руб., меры помощи будут актуальны для 4,5 млн горожан. С 1 января планируется индексация размеров социальных выплат для семей с детьми, граждан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями.

Также сохранена будет система мер поддержки в натуральной форме, в частности по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставлению бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретению путевок в санаторно-курортные учреждения, обеспечению лекарственными препаратами. А на выполнение программы «Столичное образование» в 2024 году планируется потратить почти 548 млрд руб.