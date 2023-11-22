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Во второй половине дня 23 ноября синоптики прогнозируют в Москве снегопад и метель

21:15 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода в Москве начнет ухудшаться после 15.00-16.00 часов 23 ноября. Прогнозируются снегопады и метели с порывами ветра до 15 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во второй половине дня в четверг, после 15.00-16.00 часов, прогнозируются снег, местами умеренный, ветер до 15 м/с, метель местами, гололедица», — сообщил он.

По словам Вильфанда, такую погоду обусловит глубокий циклон. «В четверг он будет приближаться к столице, поэтому будет смена циркуляции. Затем он уже сядет на Москву, как говорят метеорологи», — отметил Вильфанд.

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