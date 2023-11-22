Во второй половине дня 23 ноября синоптики прогнозируют в Москве снегопад и метель
21:15 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погода в Москве начнет ухудшаться после 15.00-16.00 часов 23 ноября. Прогнозируются снегопады и метели с порывами ветра до 15 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Во второй половине дня в четверг, после 15.00-16.00 часов, прогнозируются снег, местами умеренный, ветер до 15 м/с, метель местами, гололедица», — сообщил он.
По словам Вильфанда, такую погоду обусловит глубокий циклон. «В четверг он будет приближаться к столице, поэтому будет смена циркуляции. Затем он уже сядет на Москву, как говорят метеорологи», — отметил Вильфанд.
НОВОСТИ
- 20:38 22.11.2023
- Победители AI Challenge создали VR-пространство музея, сервис распознавания сорняков и модель диагностики сердечных патологий
- 20:15 22.11.2023
- Запрет на экспорт летнего дизельного топлива правительство РФ отменило
- 20:03 22.11.2023
- Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год
- 19:15 22.11.2023
- На границе с РФ Финляндия может оставить только один открытый КПП - СМИ
- 18:55 22.11.2023
- Урин: Я работаю, и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске
- 18:45 22.11.2023
- В Балтийское море на учения пришли около 30 боевых кораблей НАТО
- 18:17 22.11.2023
- Работу алгоритмов генерации персональных рекомендаций можно сравнить на новом сервисе Сбера
- 17:40 22.11.2023
- Путин призвал коллег в G20 обратить внимание на трагедии за пределами Украины
- 17:12 22.11.2023
- Пассажирский поезд и локомотив столкнулись в Ульяновской области, есть пострадавшие
- 17:00 22.11.2023
- Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать