На Радужном мосту на границе США и Канады взорван автомобиль
22:00 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается расследованием взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщило местное отделение ведомства в социальной сети X («икс», ранее Twitter). «Отделение ФБР в Буффало расследует взрыв автомобиля на Радужном мосту, — говорится в сообщении. — ФБР координируется с правоохранителями на месте, в штате [Нью-Йорк] и с федеральными ведомствами».
Автомобильный мост через Ниагарский водопад на границе США и Канады закрыли из-за прогремевшего взрыва. Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC. По его данным, на месте происшествия видно задымление, имеются повреждения в районе пограничного пункта.
Как отмечает телекомпания со ссылкой на мэрию приграничного города Ниагара-Фолс, произошел некий инцидент с участием автомобиля. Как уточняется, взрыв прогремел на американской части моста.
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