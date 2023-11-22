На Радужном мосту на границе США и Канады взорван автомобиль

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается расследованием взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщило местное отделение ведомства в социальной сети X («икс», ранее Twitter). «Отделение ФБР в Буффало расследует взрыв автомобиля на Радужном мосту, — говорится в сообщении. — ФБР координируется с правоохранителями на месте, в штате [Нью-Йорк] и с федеральными ведомствами».

Автомобильный мост через Ниагарский водопад на границе США и Канады закрыли из-за прогремевшего взрыва. Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC. По его данным, на месте происшествия видно задымление, имеются повреждения в районе пограничного пункта.

Как отмечает телекомпания со ссылкой на мэрию приграничного города Ниагара-Фолс, произошел некий инцидент с участием автомобиля. Как уточняется, взрыв прогремел на американской части моста.