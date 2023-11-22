Несколько КПП закрыты на границе США и Канады в связи со взрывом автомобиля
23:10 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канада закрыла границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту, а также еще на нескольких ближайших к нему контроль-пропускных пунктах. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте.
«Я могу подтвердить, что граница закрыта на участке Радужного моста <…> и на других мостах», — сказал Трюдо. Он уточнил, что всего закрыты четыре моста.
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