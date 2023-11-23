Норвегия готова закрыть КПП на границе с РФ — премьер
09:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвегия вслед за Финляндией готова закрыть КПП на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стёре.
На вопрос, следует ли его стране последовать примеру Финляндии и закрыть КПП «Стурскуг», Стёре ответил: «Если будет надо». Он уточнил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.
Как отмечает телеканал, сообщений об увеличении числа пересечений границы из России через «Стурскуг» до сих пор не было.
Правительство Финляндии 22 ноября решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением КПП «Рая-Йоосеппи», в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00:00 по местному времени (01:00 мск — прим. ТАСС). В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла первые четыре пограничных пункта на восточной границе, так власти реагируют на приток «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Еще один КПП, «Сювяоро» с российской стороны и «Париккала» с финской, был закрыт на неопределенный срок в апреле 2022 года.
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