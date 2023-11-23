Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому принять в южноамериканской стране конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

«Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — сказала она журналистам, комментируя телефонный разговор, который ранее провели Милей и Зеленский.