Израильская армия штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан
09:20 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля штурмует палестинские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
По его данным, израильские войска штурмуют лагерь беженцев Каландия, расположенный к северу от Иерусалима, и продвигаются в окрестностях Наблуса. Также сообщается о перестрелке в лагере беженцев Балат, где израильские военные застрелили палестинца.
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