0
0
105
НОВОСТИ

Израильская армия штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан

09:20 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля штурмует палестинские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские войска штурмуют лагерь беженцев Каландия, расположенный к северу от Иерусалима, и продвигаются в окрестностях Наблуса. Также сообщается о перестрелке в лагере беженцев Балат, где израильские военные застрелили палестинца.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 23.11.2023
На выборах в Нидерландах лидирует крайне правая партия - результаты экзитпола
0
17
10:00 23.11.2023
КНДР усилит свои ВС, дислоцированные на границе с Южной Кореей
0
28
09:32 23.11.2023
Армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности - президент Чехии
0
96
09:05 23.11.2023
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
0
152
09:00 23.11.2023
Норвегия готова закрыть КПП на границе с РФ — премьер
0
148
23:10 22.11.2023
Несколько КПП закрыты на границе США и Канады в связи со взрывом автомобиля
0
581
22:00 22.11.2023
На Радужном мосту на границе США и Канады взорван автомобиль
0
764
21:15 22.11.2023
Во второй половине дня 23 ноября синоптики прогнозируют в Москве снегопад и метель
0
642
20:38 22.11.2023
Победители AI Challenge создали VR-пространство музея, сервис распознавания сорняков и модель диагностики сердечных патологий
0
674
20:15 22.11.2023
Запрет на экспорт летнего дизельного топлива правительство РФ отменило
0
675

Возврат к списку