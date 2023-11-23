Армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности - президент Чехии

09:32 Источник: РБК

Россия остается главной угрозой для ЕС, а европейские армии «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Об этом на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) заявил чешский президент Петр Павел.

По его словам, из-за конфликта на Украине России понадобятся годы, чтобы восстановить свою боеспособность, однако Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один». «Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — отметил Павел. РБК



