КНДР усилит свои ВС, дислоцированные на границе с Южной Кореей
10:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР усилит подразделения своих вооруженных сил, дислоцированных у демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей, направив в них дополнительные войска и новые вооружения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его информации, причиной такого решения стала приостановка Сеулом действия части межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР.
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