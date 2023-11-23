КНДР усилит свои ВС, дислоцированные на границе с Южной Кореей

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР усилит подразделения своих вооруженных сил, дислоцированных у демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей, направив в них дополнительные войска и новые вооружения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его информации, причиной такого решения стала приостановка Сеулом действия части межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР.