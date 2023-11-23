Залужный заявил, что ситуация для ВСУ является затруднительной, но контролируемой
10:20 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что для Киева ситуация на линии боевого соприкосновения затруднительная, но контролируемая.
Главком ВСУ впервые принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Киеву (так называемый формат Рамштайн). «Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема», — написал он в своем телеграм-канале. Залужный отметил, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.
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