Залужный заявил, что ситуация для ВСУ является затруднительной, но контролируемой

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что для Киева ситуация на линии боевого соприкосновения затруднительная, но контролируемая.

Главком ВСУ впервые принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Киеву (так называемый формат Рамштайн). «Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема», — написал он в своем телеграм-канале. Залужный отметил, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.