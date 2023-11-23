0
0
145
НОВОСТИ

Оборот сим-карт может быть ужесточен - СМИ

10:32 23.11.2023 Источник: Коммерсант.ru

Источники “Ъ” в двух крупных операторах связи рассказали, что Минцифры и МВД обсуждают с другими ведомствами и участниками рынка изменения в регулировании оборота сим-карт. В частности, предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД.

Идея пока «не оформлена в законодательную инициативу».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 23.11.2023
Китай хотел бы проводить независимый мониторинг сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
0
38
11:20 23.11.2023
ХАМАС попыталось в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем — СМИ
0
68
11:05 23.11.2023
Американский сенатор сомневается, что ВСУ продержатся до февраля без помощи США
0
89
11:00 23.11.2023
Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 1,7 трлн руб. — Счетная палата
0
110
10:57 23.11.2023
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл второй день конференции AI Journey
0
91
10:20 23.11.2023
Залужный заявил, что ситуация для ВСУ является затруднительной, но контролируемой
0
173
10:05 23.11.2023
На выборах в Нидерландах лидирует крайне правая партия - результаты экзитпола
0
195
10:00 23.11.2023
КНДР усилит свои ВС, дислоцированные на границе с Южной Кореей
0
172
09:32 23.11.2023
Армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности - президент Чехии
0
221
09:20 23.11.2023
Израильская армия штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан
0
227

Возврат к списку