Оборот сим-карт может быть ужесточен - СМИ

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Источники “Ъ” в двух крупных операторах связи рассказали, что Минцифры и МВД обсуждают с другими ведомствами и участниками рынка изменения в регулировании оборота сим-карт. В частности, предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД.

Идея пока «не оформлена в законодательную инициативу».