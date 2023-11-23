Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 1,7 трлн руб. — Счетная палата

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ за 9 месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в размере 1,7 трлн рублей при доходах в сумме 19,73 трлн рублей и расходах в объеме 21,43 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованной Счетной палатой РФ аналитической записке об исполнении федерального бюджета за январь — сентябрь 2023 года.

«Общий объем доходов федерального бюджета составил 19 733,5 млрд рублей, или 75,5% прогнозируемого общего объема доходов (за аналогичный период прошлого года — 78,9%), из них нефтегазовые доходы — 5 575,5 млрд рублей, или 62,4%, ненефтегазовые доходы — 14 158,0 млрд рублей, или 82,4%. <…> Кассовое исполнение расходов составило 21 432,5 млрд рублей, или 70,7% показателя сводной росписи с изменениями, что является наибольшим уровнем исполнения за последние 10 лет», — сказано в документе.