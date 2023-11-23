Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 1,7 трлн руб. — Счетная палата
11:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ за 9 месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в размере 1,7 трлн рублей при доходах в сумме 19,73 трлн рублей и расходах в объеме 21,43 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованной Счетной палатой РФ аналитической записке об исполнении федерального бюджета за январь — сентябрь 2023 года.
«Общий объем доходов федерального бюджета составил 19 733,5 млрд рублей, или 75,5% прогнозируемого общего объема доходов (за аналогичный период прошлого года — 78,9%), из них нефтегазовые доходы — 5 575,5 млрд рублей, или 62,4%, ненефтегазовые доходы — 14 158,0 млрд рублей, или 82,4%. <…> Кассовое исполнение расходов составило 21 432,5 млрд рублей, или 70,7% показателя сводной росписи с изменениями, что является наибольшим уровнем исполнения за последние 10 лет», — сказано в документе.
НОВОСТИ
- 11:32 23.11.2023
- Китай хотел бы проводить независимый мониторинг сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
- 11:20 23.11.2023
- ХАМАС попыталось в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем — СМИ
- 11:05 23.11.2023
- Американский сенатор сомневается, что ВСУ продержатся до февраля без помощи США
- 10:57 23.11.2023
- Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл второй день конференции AI Journey
- 10:32 23.11.2023
- Оборот сим-карт может быть ужесточен - СМИ
- 10:20 23.11.2023
- Залужный заявил, что ситуация для ВСУ является затруднительной, но контролируемой
- 10:05 23.11.2023
- На выборах в Нидерландах лидирует крайне правая партия - результаты экзитпола
- 10:00 23.11.2023
- КНДР усилит свои ВС, дислоцированные на границе с Южной Кореей
- 09:32 23.11.2023
- Армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности - президент Чехии
- 09:20 23.11.2023
- Израильская армия штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать