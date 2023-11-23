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НОВОСТИ

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл второй день конференции AI Journey

10:57 23.11.2023

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Фото пресс-службы Сбера
Сегодня в Москве стартовал второй день международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023. Его открыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Конференция AIJ привлекает внимание десятков миллионов экспертов, ученых и разработчиков со всего мира. В прошлом году трансляцию конференции смотрели зрители из 180 стран мира, она набрала тогда более 50 миллионов просмотров, я думаю, что в этом году мы установим новый рекорд по просмотрам, поскольку сегодня на площадке будут обсуждаться интересные темы, - подчеркнул он. – Благодаря Сберу, организация конференции вышла на самый высокий уровень, я хотел бы выразить благодарность всей команде Сбера, создавшей нам прекрасные условия для проведения международной конференции, которая по праву считается знаковым событием всего глобального ИИ-сообщества».

Восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованная Сбером, проходит в Москве с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Сегодня эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т. д. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

24 ноября — заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.

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