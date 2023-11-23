Американский сенатор сомневается, что ВСУ продержатся до февраля без помощи США

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор Конгресса США Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) выразил сомнение в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продержаться до февраля следующего года без военной помощи со стороны Вашингтона.

«Я не уверен, что Украина сможет продержаться до февраля 2024 года, — отметил законодатель в опубликованном в среду интервью газете Politico, говоря о том, что Конгресс пока не одобрил помощь для Киева. — Я считаю, что в ближайшие несколько недель у них начнут заканчиваться боеприпасы».