ХАМАС попыталось в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем — СМИ
11:20 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное палестинское движение ХАМАС решило в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем, это послужило причиной промедления при реализации сделки о перемирии и освобождении заложников. С таким утверждением выступила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.
По его данным, глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа в среду побывал в Катаре, где ему сообщили, что ХАМАС хотел бы внести изменения в проект соглашения. «Катарцы сообщили нам [израильской стороне] около 23:00, что ХАМАС до сих пор не подписал соглашение. Похоже, они до сих пор обсуждают этот вопрос,» — цитирует радиостанция неназванного израильского чиновника. По ее сведениям, на настоящий момент соглашение не может быть выполнено в течение по меньшей мере ближайших суток, поскольку ни Катар, ни ХАМАС до сих пор не подписали его финальный вариант.
НОВОСТИ
- 11:32 23.11.2023
- Китай хотел бы проводить независимый мониторинг сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
- 11:05 23.11.2023
- Американский сенатор сомневается, что ВСУ продержатся до февраля без помощи США
- 11:00 23.11.2023
- Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 1,7 трлн руб. — Счетная палата
- 10:57 23.11.2023
- Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл второй день конференции AI Journey
- 10:32 23.11.2023
- Оборот сим-карт может быть ужесточен - СМИ
- 10:20 23.11.2023
- Залужный заявил, что ситуация для ВСУ является затруднительной, но контролируемой
- 10:05 23.11.2023
- На выборах в Нидерландах лидирует крайне правая партия - результаты экзитпола
- 10:00 23.11.2023
- КНДР усилит свои ВС, дислоцированные на границе с Южной Кореей
- 09:32 23.11.2023
- Армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности - президент Чехии
- 09:20 23.11.2023
- Израильская армия штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать