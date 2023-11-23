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НОВОСТИ

Несколько жителей Харьковской области эвакуированы в Россию

12:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области помогли эвакуировать в Россию нескольких мирных жителей с подконтрольной Украине территории региона. Об этом сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.

«Нам удалось эвакуировать жителей из населенного пункта Харьковской области, который находится под контролем киевского режима. Теперь наши люди в безопасности. Их приняли родственники на территории Российской Федерации», — написал Ганчев в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что жители много раз обращались в харьковскую администрацию украинских властей, чтобы их эвакуировали, но им отказывали. Кроме того, по его данным, украинские солдаты заминировали местность вокруг их домов.

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