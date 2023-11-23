ЕС не должен ставить Украину перед Балканами в переговорах о членстве — глава МИД Австрии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами при принятии в следующем месяце решения о начале переговоров по вступлению в ЕС. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Financial Times.

По его словам, если Еврокомиссия будет рассматривать Западные Балканы «под лупой, а на Украину смотреть сквозь розовые очки», то это грозит «геостратегической катастрофой». «Нельзя, чтобы одни группы [претендентов на членство в сообществе] двигались по полосе обгона, а другие — по дублеру», — сказал дипломат, выразив мнение, что для противодействия российскому влиянию в Восточной и Юго-Восточной Европе необходимо закрепить Украину и Боснию и Герцеговину в орбите ЕС.

Шалленберг отметил, что Евросоюз нуждается в ином подходе по сравнению с предыдущими волнами расширения в 2004, 2007 и 2013 годах, поскольку при сохранении прежнего подхода «Украина, вероятно, никогда не станет его частью… до определенной степени». Министр заявил, что может представить себе новую волну расширения, которая предусматривала бы длительные переходные периоды для включения новых членов в общую аграрную политику.