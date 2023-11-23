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В секторе Газа уничтожены 12 батальонов ХАМАС - Цахал

12:20 23.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Израиле сообщили об уничтожении в секторе Газа 12 батальонов ХАМАС. Их ликвидировали в северной части анклава.

«До настоящего момента у нас был хороший, стабильный и методичных прогресс. Мы вели бои и вывели из строя от 11 до 12 батальонов ХАМАС в северной Газе. Это хороший прогресс», — заявил телеканалу ILTV пресс-секретарь израильской армии Джонатан Конрикус.

По его словам, минимум такая же численность военных подразделений ХАМАС находится в центральных и южных районах анклава.  Говорит Москва

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