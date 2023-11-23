Запад продавливал нужные ему законы еще до майдана - экс-депутат Рады

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-нардеп Украины рассказал о давлении стран Запада при принятии законов до событий на майдане. Иностранные дипломаты присутствовали на заседании профильных комитетов.

В частности, таким образом был принят акт об амнистии для экс-премьера Юлии Тимошенко, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» народный депутат Украины 5, 6, 7 созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

«Запад. Почему? Потому что реально Запад вмешивался в наши внутренние дела. Например, на меня оказывали давление и дипломаты, и министры, когда заставляли принять закон о персональной амнистии Юлии Тимошенко, а докладчиком был я.

Представьте себе: заседает комитет независимого государства, как в России и как в Украине, приходит [Александр — прим. ГМ] Квасьневский, бывший президент [Польши — прим. ГМ], господин [Патрик — прим. ГМ] Кокс, бывший президент [европейского — прим. ГМ] парламента, господин Качинский из Польши. И [говорят — прим. ГМ] — принимайте. Я говорю: господа, а у вас в стране принимается персональный закон под какого-то человека? Вероятно, это законы, которые носят общеюридическое значение, а персональный — это указ и т. д. Прямая указка Запада».

По словам Олейника, произошедшее в 2013 году на майдане Незалежности в Киеве — силовой госпереворот, сделанный по указке Запада. Таким образом они пытались убрать баланс, существующий в украинском правительстве.