Компании подписали декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта

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В рамках международной конференции AI Journey компании Альянса в сфере искусственного интеллекта и ряд других представителей индустрии подписали декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта и программного обеспечения на их основе. К декларации присоединились Сбер, СберМедИИ и СберБизнесСофт, группа компаний ЦРТ, Яндекс, VisionLabs и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России. Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Декларация устанавливает этические принципы и стандарты поведения, которыми стоит руководствоваться разработчикам при экспорте собственных гражданских решений в сфере искусственного интеллекта.

Стандарты включают как общие принципы и правила, так и конкретные рекомендации по вопросам взаимодействия с иностранными контрагентами и уполномоченными государственными органами. Подписывая документ, декларанты подтвердили готовность ответственно относиться к вопросам экспорта в сфере ИИ и договорились делиться лучшими практиками по взаимодействию с зарубежными партнерами.

«Сегодня ведущие российские разработчики принимают декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта. Нам критически важно совместно с лидерами отрасли не допустить неконтролируемого распространения ИИ-решений, защитив при этом интересы государства. Разработчики это прекрасно понимают, поэтому поддержали нашу инициативу», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Подписание соглашения — важная веха в развитии рынка искусственного интеллекта нашей страны. Стоит уделить особенное внимание созданию сообщества национальных компаний-разработчиков, готовых применять чёткие стандарты безопасной деятельности при экспорте ИИ-решений. Наши приоритеты — повышенная ответственность, контроль и соблюдение российского законодательства», – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.