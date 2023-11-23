В зоне спецоперации погиб корреспондент канала «Россия 24» Борис Максудов
12:35 23.11.2023
Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов умер из-за ранений, полученных в зоне спецоперации. Накануне в Запорожье он с коллегами попал под удар беспилотников Вооруженных сил Украины. Представители Следственного комитета и Минобороны РФ сообщали, что Максудов был эвакуирован, госпитализирован в подведомственную больницу и «угрозы его жизни нет». Однако затем его было решено перевезти в другое лечебное учреждение и по дороге в Джанкой Максудов скончался.
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