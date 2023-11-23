Рабочая группа по СВО предлагает для добровольцев ряд льгот, положенных контрактникам
13:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) в очередном докладе президенту РФ Владимиру Путину предлагает распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.
«Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту РФ <…>. Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество», — написал Турчак.
Помимо этого, рабочая группа предлагает дать возможность родственникам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, а также по доверенности оформлять для участника СВО регистрацию по месту жительства.
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