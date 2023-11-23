Боевые корабли России и Индии провели учения в Бенгальском заливе
13:05 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учений в Бенгальском заливе, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
«В Бенгальском заливе завершилось двухдневное российско-индийское военно-морское учение. Экипажи совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу, а летчики вертолета ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля ВМФ России. Российские летчики, в свою очередь, отработали заходы на посадку на индийский эсминец. В ходе учения по организации обороны совместного отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника выполнена ночная артиллерийская стрельба по воздушным мишеням. Артиллерийский огонь также велся по морской цели», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 13:00 23.11.2023
- Рабочая группа по СВО предлагает для добровольцев ряд льгот, положенных контрактникам
- 12:35 23.11.2023
- В зоне спецоперации погиб корреспондент канала «Россия 24» Борис Максудов
- 12:32 23.11.2023
- Запад продавливал нужные ему законы еще до майдана - экс-депутат Рады
- 12:20 23.11.2023
- В секторе Газа уничтожены 12 батальонов ХАМАС - Цахал
- 12:12 23.11.2023
- Компании подписали декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта
- 12:08 23.11.2023
- Еще 11 компаний присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта
- 12:05 23.11.2023
- ЕС не должен ставить Украину перед Балканами в переговорах о членстве — глава МИД Австрии
- 12:00 23.11.2023
- Несколько жителей Харьковской области эвакуированы в Россию
- 11:32 23.11.2023
- Китай хотел бы проводить независимый мониторинг сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
- 11:20 23.11.2023
- ХАМАС попыталось в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать