В Киеве заявили, что не будут делать исключения для венгерского меньшинства

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев не собирается по «прихоти» Будапешта делать исключения для венгерского меньшинства и искать к нему особые подходы, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию «Украинская правда», размещенном на платформе YouTube.

«Особых исключений именно для венгерского меньшинства никто делать не будет. <…> То, что они громче всех кричат, <…> вообще не означает, что венгерское меньшинство на Украине является какой-то особой проблематикой. <…> Политические прихоти и заявления абсолютно не заставляют нас выделять особый подход к венгерскому меньшинству, <…> подход будет одинаковый ко всем меньшинствам», — заявила Стефанишина, рассуждая о том, может ли Венгрия заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По ее словам, Украина с целью соответствия критериям Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС ведет отдельные переговоры со странами, в частности Киев находится в диалоге с румынской стороной. Румыноговорящее меньшинство — одно из самых больших меньшинств на Украине, а после того, как Молдавия признала румынский язык национальным языком, эта диаспора еще больше увеличится, отметила вице-премьер. «Но мы в диалоге, и нет такого крика», — заявила она.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Правительство Венгрии заявило, что не согласно с предложением Еврокомиссии начать переговоры с Украиной, поскольку та не выполнила условия для переговоров о приеме в ЕС. Ранее Будапешт неоднократно предупреждал, что не поддержит стремление Киева к интеграции в европейские структуры до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 10 ноября, что венгерское правительство не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу и даже не будет обсуждать с ними этот вопрос.