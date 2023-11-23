Россия и Белоруссия готовят новый интеграционный пакет — Решетников

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства России и Белоруссии готовят новый интеграционный пакет на период 2024–2026 гг. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Белорусского инвестиционного форума.

«Сейчас мы готовим следующий интеграционный пакет. Рассчитываем, что программа на 2024–2026 годы будет в конце года одобрена лидерами наших стран. Мы сейчас особые усилия прилагаем», — сказал министр.