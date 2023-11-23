В Анкаре ссора из-за шума в доме привела к убийству пятерых человек

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Турции мужчина застрелил пятерых соседей из-за ссоры о шуме. Среди погибших — двое детей.

По информации телеканала NTV, преступление произошло в доме на улице Папатья в районе Синджан в Анкаре. Отмечается, что мужчина открыл огонь из ружья. Также известно, что четыре человека скончались на месте, один — в больнице.

Подозреваемый задержан. Сообщается, что между соседями периодически происходили ссоры из-за шума. Говорит Москва