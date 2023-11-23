На AI Journey 2023 Дмитрий Чернышенко обозначил пять ключевых глобальных трендов развития искусственного интеллекта

13:25

Второй день международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) открыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он рассказал о том, что сегодня делает правительство и другие органы власти на всех уровнях для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их внедрения во все отрасли экономики и социальной сферы.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, по количеству генеративных моделей ИИ Россия занимает 4-е место в мире, а по совокупной мощности суперкомпьютеров – входит в топ-10. Объем российского рынка ИИ по итогам 2022 года превысил 650 млрд руб. – это на 18% больше, чем в 2021 году. Более 1000 отечественных компаний ведут разработки в этой сфере. Создано более 90 исследовательских центров для изучения ИИ и разработки новых решений.

И во многих отраслях уже состоялся переход от стадии разработки технологий ИИ к их практическому применению. Правительство РФ одним из первых в мире начало работать на собственных платформенных решениях. В этом году стартовал переход всех государственных органов исполнительной власти и региональных органов власти на платформу «ГосТех», в которой содержится модуль ИИ.

Что касается практических примеров внедрения ИИ в отраслях, то ФНС России уже 7 лет использует искусственный интеллект для сортировки чеков по названиям товаров в контрольно-кассовых терминалах, что позволяет видеть динамику потребления и помогает принимать решения на основе данных. В МЧС внедрили систему, которая позволяет рассчитывать риски возникновения пожаров и оперативнее реагировать на них. Во всех поликлиниках Москвы внедрен новый сервис, когда ИИ дает предварительный диагноз. Магнитогорский металлургический комбинат внедрил ИИ-систему, которая обнаруживает дефекты в ходе производственного цикла.

Специально разработанный индекс интеллектуальной зрелости по внедрению ИИ, подчеркнул Дмитрий Чернышенко, достиг 31,5% в приоритетных отраслях экономики. Лидируют в этом финансовый сектор, сфера информационно-коммуникационных технологий и здравоохранение. По сравнению с 2021 годом в 2022 году средний уровень использования ИИ в стране вырос в 1,5 раза. Уровень внедрения ИИ в федеральных органах исполнительной власти составляет более 60%. Правительство системно развивает технологии ИИ. Создан оперативный штаб, в который вошли руководители по цифровой трансформации всех федеральных ведомств.

Дмитрий Чернышенко также рассказал о грантах на разработку прикладных решений в российских исследовательских центрах. Первые шесть таких центров уже работают с 2021 года. А до конца этого года будут определены ещё не менее шести подобных центров, которые получат господдержку в размере 4 млрд рублей.

Сейчас правительство сфокусировано на включении конкретных мероприятий по ИИ в стратегии цифровой трансформации всех отраслей экономики и компаний с госучастием. И по поручению президента РФ использование технологий искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать субсидии из федерального бюджета. Запущен механизм налоговых льгот для компаний, которые приобретают отечественное ПО с искусственным интеллектом.

Таким образом, сегодня Россия переходит из состояния AI Ready в состояние AI Native, чтобы сохранить лидирующие позиции в мировой гонке за искусственным интеллектом, которая продолжает ускоряться.

Дмитрий Чернышенко обозначил пять основных глобальных трендов в сфере ИИ. Первым таким трендом он назвал стремление государств к технологическому суверенитету в условиях взаимных ограничений, когда отдельные страны закрывают доступ к своим разработкам.

Второй – ужесточение борьбы за кадры. Поэтому правительство стремится обеспечить российским специалистам в области ИИ лучшие условия работы. Альянс в сфере ИИ совместно с Минобрнауки разработал рейтинг качества подготовки специалистов по искусственному интеллекту, который показывает, насколько образовательные программы различных вузов отвечают запросам рынка. По словам Дмитрия Чернышенко, топ-10 российских университетов в этом рейтинге уже серьезно конкурируют за звание лучших и готовят высококвалифицированных специалистов.

Третий тренд – развитие безопасного искусственного интеллекта. Речь идет о переходе от клиентоцентричной к человекоцентричной модели, когда приоритетами для государства и бизнеса становятся интересы конкретного человека. И здесь важно понимать, что при дальнейшем развитии ИИ всё большее значение приобретают вопросы этики искусственного интеллекта. За два года к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединилось порядка 330 организаций, в том числе 23 зарубежные и около 60 российских органов исполнительной власти.

Четвертый тренд – стремление научных исследователей в различных технологических областях использовать все более мощные большие языковые модели и генеративный ИИ. По экспертным оценкам, в ближайшие 10 лет такие технологии добавят около 7 трлн долл. к мировому ВВП. В идеале, обратил внимание Дмитрий Чернышенко, каждый специалист должен использовать ИИ как своего помощника для прокачки своих возможностей и навыков.

И пятый тренд – рост экономического эффекта от использования ИИ. По экспертным оценкам, к 2030 году в мировой экономике он превысит 15 трлн долл.

Однако в контексте поиска финансовой выгоды нельзя забывать, что помимо экономических эффектов существуют еще и социальные, институциональные и прочие, которые тоже важно учитывать, объяснил Дмитрий Чернышенко. Здесь важно подобрать правильный подход к регулированию этой технологии, отметил он.

Существует несколько таких подходов. Первый – когда приоритет отдается саморегулированию со стороны бизнеса. Второй – гибридный, когда акты жесткого нормативного регулирования комбинируются с саморегулированием. И третий – ограничительный подход, когда регулирование сосредоточено на рисках и ограничениях. Российский подход тяготеет к гибридной схеме, ведь Россия должна стать страной с наиболее благоприятными условиями для развития технологий ИИ. На практике это означает создание экспериментальных правовых режимов с большими возможностями, а также популяризацию этических норм. Сегодня в России уже установлено 11 подобных режимов в сфере ИИ по таким направлениям, как беспилотный транспорт, здравоохранение и другие.

Дмитрий Чернышенко отметил, что обновленная национальная стратегия России будет отвечать масштабным вызовам, которые стоят перед рынком ИИ. Ключевые из них – необходимость создания дополнительных вычислительных мощностей, развитие передовых научных разработок и исследовательских команд, а также рост темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и государственном управлении. Также важно продолжать работу по подготовке кадров, обеспечению инвестиций для ИИ-стартапов, снятию нормативных барьеров и преодолению международной изоляции.

Реализация этой стратегии позволит добиться значимых социально-экономических эффектов, считает Дмитрий Чернышенко. Ожидается, что к 2030 году в 10 раз вырастет объем вычислительных мощностей (до 1 экзафлопса минимум). Более чем в 2 раза увеличится число ученых, чьи работы публикуются на конференциях высшего уровня. До 95% вырастет доля отраслей с высоким уровнем внедрения ИИ. До 2030 года будет подготовлено дополнительно 70 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта, в 5 раз увеличится объём рынка ИИ-решений.

Дмитрий Чернышенко отметил: в правительстве рассчитывают, что к 2030 году Россия войдет в топ-5 стран мира по основным метрикам искусственного интеллекта и благодаря применению новых технологий увеличит свой ВВП на 6%. Ожидаемый прирост к ВВП от ИИ к 2030 году может составить 11,2 трлн руб.

Также спикер анонсировал, что вечером 23 ноября на AI Journey состоится церемония вручения национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» за разработку и внедрение технологий ИИ. Премия будет присуждена в трех категориях: молодым ученым, компаниям и регионам. На премию поступило свыше 300 заявок.

В заключение Дмитрий Чернышенко призвал всех открыть новую главу развития искусственного интеллекта вместе. Он отметил, что это ключ к обеспечению роста экономики и достижению технологического суверенитета России. Он подчеркнул, что мы живем в эпоху, когда существует очень редкое окно возможностей для развития технологического суверенитета без давления со стороны зарубежных технологических гигантов.

Конференция AI Journey проходит с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. Свои доклады на ней представляют более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ, ЮАР и других государств.

23 ноября эксперты обсуждают применение технологий ИИ в бизнесе. В фокусе внимания дискуссий – развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и так далее. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

24 ноября – заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и устойчивого развития на благо общества. На ESG-треке будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу. В этот же день состоится главное событие конференции – дискуссия «Революция генеративного искусственного интеллекта: новые возможности», которую будет модерировать президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.