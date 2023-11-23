На Украине сообщили о возможном дефиците товаров из Европы из-за блокировки КПП с Польшей
14:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит продуктов европейских производителей может начаться на Украине из-за акции польских перевозчиков, блокирующих КПП на границе с Украиной. Об этом заявил Олег Хоменко — генеральный директор неправительственной ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», объединяющей компании агропромышленного сектора.
«Поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей», — приводит его слова агентство РБК-Украина.
По словам Хоменко, польские производители молочной и мясной продукции, а также яиц были широко представлены в украинских магазинах. Он отметил, что существенно возросшие затраты на транспортировку приводят к росту цен на эти товары.
Хоменко добавил, что от блокировки КПП сильно страдают и украинские агропроизводители. «Украина производит в разы больше продовольствия, чем потребляет, и именно экспорт продукции АПК является важной составляющей поступления средств в государственный бюджет. Продолжение блокирования границы однозначно негативно отразится на экономической стабильности нашей страны», — подчеркнул он.
Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что, по его данным, ущерб экономике Украины от акции польских дальнобойщиков уже составил больше 400 млн евро.
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