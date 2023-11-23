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НОВОСТИ

Армения не рассматривает возможность выхода из ОДКБ и вывода военной базы РФ — МИД

14:12 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также не планирует поднимать вопрос о выводе 102-й российской военной базы из города Гюмри. Об этом заявил на брифинге заместитель главы МИД республики Мнацакан Сафарян.

«В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.

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