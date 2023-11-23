На Балтийском флоте введен режим высшей штормовой готовности

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штормовая готовность № 1 — высший по опасности сигнал из штормовых предупреждений — объявлен в местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской области из-за ухудшения погоды, сообщила пресс-служба флота.

«В связи с выходом на Балтийское море североатлантического циклона в местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение и действует сигнал „Штормовая готовность № 1“, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Калининградской области 23 ноября ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с и обильные смешанные осадки в виде мокрого снега с дождем. Непогода, пришедшая в регион из Норвежского моря, продлится в течение нескольких дней.

Отмечается, что на основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, произведена герметизация кораблей, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

Использование самолетов и вертолетов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Часть кораблей отведена в безопасные районы укрытий.

«Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме», — особо подчеркнули в пресс-службе.