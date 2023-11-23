Британцам придется больше платить за свет и газ
16:01 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С 1 января 2024 года предельный размер тарифа на электричество для домохозяйств вырастет на 5% — с 27 до 29 пенсов за кВт-ч, а на газ — почти на 8%, с 6,89 до 7,42 пенса за кВт-ч. При этих расценках, согласно расчетам Ofgem, средние расходы домохозяйства, использующего и электричество, и газ, составят 1 928 фунтов ($2,42 тыс.) в год, увеличившись на 94 фунта ($118).
«Повышение предельного размера тарифов связано с ростом стоимости газа на оптовом рынке за последние месяцы. Это вызвано происходящими в мире событиями, включая конфликт на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении Ofgem.
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