Лукашенко: То, что нескорых наших партнеров по ОДКБ штормит — прежде всего, их проблемы
16:40 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высказывания и поступки некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носят провокационный характер.
«Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы», — отметил белорусский лидер на заседании в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Его слова приводит агентство БелТА.
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