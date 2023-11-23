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Лукашенко: То, что нескорых наших партнеров по ОДКБ штормит — прежде всего, их проблемы

16:40 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высказывания и поступки некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носят провокационный характер.

«Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы», — отметил белорусский лидер на заседании в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Его слова приводит агентство БелТА.

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